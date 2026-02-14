Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

СМИ узнали о переживаниях европейских чиновников перед выступлением Рубио

FT: европейские чиновники нервничают в преддверии выступления Рубио в Мюнхене
Kevin Mohatt/Reuters

Европейские чиновники нервничают в преддверии выступления госсекретаря США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Союзники Штатов ожидают прояснения позиции американского лидера Дональда Трампа в их отношении, пишет Financial Times (FT).

«Европейские чиновники нервно ожидают выступления [Рубио], чтобы понять взгляды президента Дональда Трампа на исторических союзников США», — говорится в материале.

Так, сенатор от Демократической партии США Питер Уэлч в беседе с изданием заявил, что «самые страшные опасения» союзников Штатов, включая Европу, сбываются — они теперь «предоставлены сами себе».

До этого газета FT сообщала, что Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященную конфликту на Украине из-за плотного графика. Отмечалось, что европейские лидеры увидели в этом ослабление интереса Штатов к вовлечению их в урегулирование конфликта.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. На мероприятие съехались более 60 глав государств и правительств, свыше 65 министров иностранных дел и 30 министров обороны. В преддверии форума его председатель Вольфганг Ишингер опубликовал доклад под названием «Под угрозой разрушения» (Under destruction), в котором, в частности, заявил о разрушительной политике нынешнего американского руководства.

Ранее сообщалось, что власти Дании встретятся с Рубио для обсуждения Гренландии.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!