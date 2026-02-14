СМИ узнали о переживаниях европейских чиновников перед выступлением Рубио

Европейские чиновники нервничают в преддверии выступления госсекретаря США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Союзники Штатов ожидают прояснения позиции американского лидера Дональда Трампа в их отношении, пишет Financial Times (FT).

«Европейские чиновники нервно ожидают выступления [Рубио], чтобы понять взгляды президента Дональда Трампа на исторических союзников США», — говорится в материале.

Так, сенатор от Демократической партии США Питер Уэлч в беседе с изданием заявил, что «самые страшные опасения» союзников Штатов, включая Европу, сбываются — они теперь «предоставлены сами себе».

До этого газета FT сообщала, что Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященную конфликту на Украине из-за плотного графика. Отмечалось, что европейские лидеры увидели в этом ослабление интереса Штатов к вовлечению их в урегулирование конфликта.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. На мероприятие съехались более 60 глав государств и правительств, свыше 65 министров иностранных дел и 30 министров обороны. В преддверии форума его председатель Вольфганг Ишингер опубликовал доклад под названием «Под угрозой разрушения» (Under destruction), в котором, в частности, заявил о разрушительной политике нынешнего американского руководства.

Ранее сообщалось, что власти Дании встретятся с Рубио для обсуждения Гренландии.