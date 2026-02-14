Россиянам посоветовали успеть обновить резюме до конца зимы

Январь-февраль для соискателя — хорошее время посмотреть на рынок. В это время стоит обновить резюме, рассказала «Газете.Ru» Александра Наумова, директор по подбору персонала HR-холдинга Ventra.

«В начале года рынок традиционно находится в затишье. С одной стороны, компании еще не до конца понимают, куда повернется стратегия, какие кандидаты им могут быть нужны, какие изменения в структурах произойдут, не сформирован финальный план найма. С другой — те работодатели, которые обсудили и согласовали бюджет и план в конце прошлого года, готовы знакомиться с кандидатами на перспективу. А с учетом, что сами кандидаты традиционно пассивны на рынке труда, в связи с ожиданием годового бонуса, который выплачивается традиционно в марте, то первые два месяца года — идеальный период для знакомства с потенциальным работодателем», — объяснила она.

Зачастую соискатели сталкиваются с рядом трудностей зимой.

«Во-первых, это долгий процесс принятия решения со стороны потенциальных работодателей. Здесь возможны два сценария. В первом может быть принято очень быстрое решение (такие практики есть, когда кандидатов среднего или высокого уровня «оборачивали» в январе за две недели, чтобы быстро вывести к себе в штат). Во втором решение может быть затянуто в ввиду того, что у компании не сформирован план найма. Если вы хотите выходить зимой «на охоту» за новыми вакансиями, то вам, как и в настоящей охоте, нужно тщательно продумать стратегию, иметь запасы, не делать резких движений и быть готовым ждать, а при наличии интересного и достойного предложения быть готовым выходить на новую позицию с потерей годового бонуса на текущем месте работы. Порой текущий работодатель все равно готов его выплатить, так как прошлый год был отработан, но это скорее исключение, чем правило», — заявила эксперт.

Что касается ошибок при поиске работы зимой, самая распространенная — когда кандидаты бегут за первым более-менее приемлемым предложением, опасаясь, что других не окажется из-за того, что рынок «спит». Если это не острая жизненная ситуация, то лучше взвесить все за и против и подождать действительно «вашу» компанию.

Чтобы сделать резюме более заметным для компании мечты, важно, чтобы оно было емким и без лишней воды, с фокусом на ваши достижения и реальные результаты. Надо проактивно откликаться на вакансии, но не ежедневно по два раза на каждую. Не забывайте корректировать резюме под каждую роль при отклике. Посмотрите, чего ожидают от соискателя в описании вакансии, и вынесите это на передний план в резюме. Надо помнить, что HR-менеджер не обладает большим количеством времени, чтобы долго изучать резюме и гадать, что именно входит в ваш опыт, особенно если речь идет про узкие специальности.

