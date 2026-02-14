Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В США заявили о поражении Украины в вооруженном конфликте

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина потерпела военное поражение
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украина в ходе нынешнего вооруженного конфликта потерпела поражение от России. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе со швейцарским журналом Die Weltwoche.

«Украина потерпела военное поражение <...> Только люди, которые слушают исключительно государственные новости в таких странах, как Германия, Франция или Англия, думают иначе», — оценил он ситуацию в зоне конфликта.

По мнению эксперта, глубоко изучающие этот вопрос понимают, что украинские потери «ужасающи» в связи с тем, что страна лишилась эффективной противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, Макгрегор отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно испытывают трудности с численностью людей, обеспечивающих оборону вдоль линии фронта.

До этого французский историк Стефан Одуэн-Рузо заявил, что на передовой Россия, вероятно, уже одержала победу над Украиной, ведь сейчас проигрыш Киева кажется «неизбежным». Он подчеркнул, что поворотным моментом в конфликте стал провал украинского контрнаступления в 2023 году, в ходе которого ВСУ не смогли преодолеть «неприступную российскую оборону».

Ранее профессор назвал «единственно возможный исход» конфликта на Украине.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!