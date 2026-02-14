Украина в ходе нынешнего вооруженного конфликта потерпела поражение от России. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе со швейцарским журналом Die Weltwoche.

«Украина потерпела военное поражение <...> Только люди, которые слушают исключительно государственные новости в таких странах, как Германия, Франция или Англия, думают иначе», — оценил он ситуацию в зоне конфликта.

По мнению эксперта, глубоко изучающие этот вопрос понимают, что украинские потери «ужасающи» в связи с тем, что страна лишилась эффективной противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, Макгрегор отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно испытывают трудности с численностью людей, обеспечивающих оборону вдоль линии фронта.

До этого французский историк Стефан Одуэн-Рузо заявил, что на передовой Россия, вероятно, уже одержала победу над Украиной, ведь сейчас проигрыш Киева кажется «неизбежным». Он подчеркнул, что поворотным моментом в конфликте стал провал украинского контрнаступления в 2023 году, в ходе которого ВСУ не смогли преодолеть «неприступную российскую оборону».

