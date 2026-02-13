Диетолог предупредила, кому нельзя есть блины на молоке

Диетолог Лебедева: блины на молоке нельзя есть при гастрите, язве и панкреатите

Блины на молоке подходят не всем, и для ряда людей их употребление может быть нежелательным или требовать серьезных ограничений. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«В первую очередь это касается людей с непереносимостью лактозы. Даже при легкой форме дефицита фермента лактазы молочные блины могут вызывать вздутие, спазмы, диарею и общее ухудшение самочувствия, особенно если блюдо употребляется натощак или в большом количестве», — отметила она.

С осторожностью к блинам на молоке стоит относиться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — гастритом, язвенной болезнью, синдромом раздраженного кишечника, а также при обострении панкреатита и заболеваний желчного пузыря.

«Сочетание молочного белка, сахара и жареного теста создает повышенную нагрузку на пищеварительную систему и может провоцировать изжогу, тяжесть и боли. Кроме того, молоко усиливает секрецию желудочного сока, что нежелательно при воспалительных процессах слизистой», — отметила диетолог.

Не рекомендуются блины на молоке и людям с нарушениями углеводного обмена — преддиабетом и сахарным диабетом. Молоко в сочетании с белой мукой и сахаром повышает гликемическую нагрузку блюда, вызывая резкий подъем уровня глюкозы в крови. В этом случае даже небольшая порция может негативно сказаться на контроле сахара.

«Отдельная группа риска — люди с аллергией на белок коровьего молока. В отличие от лактозной непереносимости, здесь реакция может быть системной: кожные высыпания, отек, респираторные симптомы. Также блины на молоке не лучший выбор при склонности к набору веса и отекам, так как они калорийны и задерживают жидкость», — предупредила Лебедева.

Если отказаться от блинов не хочется, возможны альтернативы: приготовление на воде, растительных напитках или с использованием безлактозного молока. Такой подход позволяет снизить нагрузку на организм и сохранить блюдо в рационе без риска для здоровья, резюмировала эксперт.

