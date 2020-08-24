Собянин: массовую вакцинацию от коронавируса придется подождать
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовую вакцинацию придется ждать еще долго.
«Пройдут месяцы и месяцы, несмотря на то, что вакцина зарегистрирована», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Градоначальник уточнил, что впереди еще пострегистрационнные исследования, запуск вакцины в гражданский оборот сначала небольшим партиями.
Собянин добавил, что вакцинация от коронавируса несоизмерима с количеством прививок от гриппа.
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