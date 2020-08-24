В Москве распределят гранты между НКО соцсферы

Первого сентября стартует конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций «Москва — добрый город». Он пройдет уже во второй раз, а грантовый фонд увеличится до 496 млн рублей.

«НКО играют важную роль в решении сложных социальных вопросов столицы, а город в свою очередь не оставляет без поддержки важные инициативы», — объяснила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Заявку может подать НКО, зарегистрированная на территории столицы в течение более чем года и оказывающая москвичам соцуслуги.

Гранты подразделяются на три категории по объему выделяемых сумм: свыше 5 млн руб., от 500 тыс. до 5 млн руб. и до 500 тыс руб.

«На грантовую поддержку могут претендовать организации, которые оказывают услуги людям с инвалидностью, жителям старшего поколения, бездомным гражданам, семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, трудным подросткам и детям, оставшимся без попечения родителей», — говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в понедельник, 24 августа.

Прием заявок завершится 30 сентября.