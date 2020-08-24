Сирийский министр не исключает версию теракта после взрыва на газопроводе

Глава министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганима прокомментировал произошедший в стране взрыв на газопроводе. Об этом сообщает агентство SANA.

Он отметил, что произошедшее «могло быть террористическим актом».

Ранее по всей стране было отключено электричество после взрыва на газопроводе между районами Думайра и Адры.

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