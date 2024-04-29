В ЯНАО нашли полуживого шпица, выброшенного неизвестным в мусорный бак у кемпинга

На Ямале женщина обнаружила живую собаку в мусорном контейнере в лесу. Об этом она рассказала в Telegram-канале NSK.

По словам местной жительницы, неожиданную находку она сделала накануне, когда возвращалась с работы и остановилась у кемпинга, который находится в 44 км от Ноябрьска.

Женщина заглянула в мусорный бак и нашла там замерзшего и обезвоженного шпица. Обессиленную собаку в ужасном состоянии она вместе с напарником доставила в ветеринарную клинику. Врачи, как она уточнила, не дают положительных прогнозов.

«Тот, кто это сделал, не человек! Сегодня -13. Вокруг в лесу голодные лисы. За что ему такое? <...> Я теперь боюсь людей», — написала россиянка.

Ранее сообщалось, что россиянку, привязавшую пса к дверям сельской администрации, привлекут к ответственности.