Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЯНАО нашли полуживого шпица, выброшенного неизвестным в мусорный бак у кемпинга

Жительница ЯНАО нашла в мусорном баке в лесу полуживого шпица

close
100%
NSK' class="item-image" >
Телеграм-канал NSK

На Ямале женщина обнаружила живую собаку в мусорном контейнере в лесу. Об этом она рассказала в Telegram-канале NSK.

По словам местной жительницы, неожиданную находку она сделала накануне, когда возвращалась с работы и остановилась у кемпинга, который находится в 44 км от Ноябрьска.

Женщина заглянула в мусорный бак и нашла там замерзшего и обезвоженного шпица. Обессиленную собаку в ужасном состоянии она вместе с напарником доставила в ветеринарную клинику. Врачи, как она уточнила, не дают положительных прогнозов.

«Тот, кто это сделал, не человек! Сегодня -13. Вокруг в лесу голодные лисы. За что ему такое? <...> Я теперь боюсь людей», — написала россиянка.

Ранее сообщалось, что россиянку, привязавшую пса к дверям сельской администрации, привлекут к ответственности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами