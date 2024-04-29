Западные страны предупредили о последствиях нового пакета помощи Украине

Новый пакет военной помощи Украине от США представляет собой очередное препятствие на пути к мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет издание Global Times.

По мнению журналистов, предоставленные Киеву средства не позволят западным государствам одержать верх в противостоянии с Москвой. Причина заключается в том, что вместо урегулирования кризиса американское руководство сделало еще один шаг к началу ядерной войны.

«Это не имеет никакого политического смысла, поскольку приведет к почти всеобщему уничтожению», — подчеркивается в публикации.

Обозреватели добавили, что Украина несет беспрецедентные экономические и военные потери на фоне вооруженного конфликта. В свою очередь, Вашингтон руководствуется собственными интересами и не дает Киеву начать мирные переговоры с Москвой.

В результате большая часть денег, которые США выделяют на поддержку Украины, останется в стране и «осядет в карманах» американских производителей оружия.



24 апреля сенат США одобрил законопроект о выделении средств на помощь союзникам страны в лице Украины, Израиля и Тайваня. В частности, речь идет о выделении около $61 млрд на военную помощь Киеву.

Позже документ подписал американский президент Джо Байден.

Ранее США обвинили в поддержке войны из-за выделения нового пакета помощи Украине.