Планирующие бомбы играют ключевую роль в установлении превосходства российской армии на фронте. Об этом пишет Military Watch Magazine.

«Массовое применение планирующих бомб на линии фронта имеет решающее значение, дополняя растущее превосходство России в артиллерии…» — пишут авторы.

Также в статье подчеркивается, что потребности Украины в новых комплексах противовоздушной обороны (ПВО) значительно выросли, так как арсеналы, построенные на основе советских систем истощаются.

До этого сообщалось, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар «умными» бомбами по пункту управления ВСУ. Один из экипажей перед вылетом с аэродрома базирования получил координаты расположения командного пункта противника, он использовал с универсальным модулем планирования и коррекции (УПМК).

В апреле журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил, что российская армия немедленно ликвидирует поставленное на Украину западное вооружение.

Ранее на Западе указали на ущерб для украинского ВПК.