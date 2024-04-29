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Израильский министр покатался на мотоцикле у границы с Газой и сломал ногу

Министр военного кабинета Израиля Ганц сломал ногу в поездке на мотоцикле у Газы

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Ronen Zvulun/Reuters

Министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава минобороны страны Бени Ганц покатался на кроссовом мотоцикле у границы с Газой и сломал ногу. Об этом пишет Ynet.

Он получил перелом костей стопы. Подробности о причинах травмы не приводятся, но известно, что Ганц посещал больницу «Барзилай» в Ашкелоне.

Мужчина будет лечиться и проходить проверки в больнице «Шиба» в Тель а-Шомере. Постоянно чиновник уже два месяца проживает в кибуце «Яд Мордехай».

В конце апреля министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир попал в ДТП, сообщало RT.

До этого Ганц допустил, что война Израиля против ХАМАС может продлиться целое поколение.

Он отмечал, что устранение угрозы для Израиля займет время, однако выразил надежду, что «летом будет относительная безопасность». Также Ганц обещал, что в скором времени армия Израиля выйдет на границу с Египтом к КПП «Рафах».

Ранее Ганц заявил, что ЦАХАЛ готов сражаться по обе стороны границы с Ливаном.

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