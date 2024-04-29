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Глава Приднестровья обратился к гражданам с призывом

Глава Приднестровья призвал 9 Мая возложить цветы с портретами участников ВОВ

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Артем Кулекин/РИА Новости

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился к гражданам с призывом прийти 9 Мая к братским могилам и возложить цветы с портретами участников Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает его пресс-служба.

По словам лидера Приднестровья, гражданам ПМР нужно прийти 9 Мая и возложить цветы к братским могилам во всех городах и районах. И помимо цветов им надо взять с собой портрет отца, деда, прадеда и с ним пройти к месту возложения цветов, поклониться павшим и постоять минуту в молчании, в знак благодарности и памяти о тех, кто одержал победу в этой страшной войне, сказал он.

Красносельский также заявил, что в республике сохраняется «желтый» уровень террористической опасности. В связи с этим в текущем году не будет проводиться традиционный Парад Победы и шествие «Бессмертного полка».

До этого глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии стремятся разрушить промышленный и экономический базис ПМР, в этой связи Тирасполь нуждается в поддержке.

Ранее в ОБСЕ рассказали о принципах мирного урегулирования в Приднестровье.

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