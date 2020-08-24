Карантинный режим отменили для жителей Подмосковья старше 65 лет

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение об отмене режима самоизоляции для людей старше 65 лет. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Кроме того, данный режим был отменен для жителей Московской области, которые страдают от ряда хронических заболеваний.

Данное постановление, которое с понедельника, 24 августа, утратило силу, было подписано губернатором в конце марта в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19.

Кроме того, с конца мая лица старше 65 лет получили разрешение на осуществление прогулок, а также занятия спортом на открытом воздухе.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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