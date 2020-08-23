Шторм оставил без света больше миллиона доминиканцев
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Тропический шторм «Лаура» оставил без электричества около 1,1 млн человек в Доминиканской республике, пишет местная газета «Насиональ».
Сейчас специалисты ведут ремонтные работы.
Власти уже подтвердили, что минимум два человека погибли в городе Санто-Доминго.
Скорость ветра при тропическом шторме «Лаура» достигает 23 м/с. Сейчас она движется на Кубу.
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