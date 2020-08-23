В Сирии могут находиться порядка 200 российских детей

В Сирии могут находиться около 200 детей из России. Об этом сообщила детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова, передает «Интерфакс».

«Порядка 200 детей там еще могут находиться», — сказала Кузнецова.

Она отметила, что в настоящее время идет подготовка к следующему вылету, всего их еще может быть около четырех.

В 2017 году президент России Владимир Путин поручил вернуть на родину детей, находящихся в зоне боевых действий. С декабря 2018 года Россия четыре раза организовывала рейсы в Сирию и доставила домой 182 ребенка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Два ребенка погибли при взрыве на севере Сирии

— Замгенсека ООН назвал число российских детей в Сирии

— Москва готовит рейсы, чтобы вывезти российских детей из Сирии