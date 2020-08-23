В России выявили 4 852 случая коронавируса
В России выявили еще 4 852 случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также за прошедший день выздоровели 3 162 человека, скончались 73.
Всего коронавирус подтвердили у 956 749 жителей России, выздоровели 770 639 пациентов, скончались 16 383.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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