Двух боевиков уничтожили в Ингушетии
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В Ингушетии в сельском поселении Троицкое уничтожили двух боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«В ходе КТО в сельском поселении Троицкое ликвидировано двое боевиков. Их личности устанавливаются », — рассказал собеседник агентства.
Режим КТО был введен в 8.00 мск. На территории сельского поселения действует ряд ограничений.
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