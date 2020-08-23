Двух боевиков уничтожили в Ингушетии

В Ингушетии в сельском поселении Троицкое уничтожили двух боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В ходе КТО в сельском поселении Троицкое ликвидировано двое боевиков. Их личности устанавливаются », — рассказал собеседник агентства.

Режим КТО был введен в 8.00 мск. На территории сельского поселения действует ряд ограничений.

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