В Китае за сутки выявлено 12 случаев коронавируса

В Китае за минувшие сутки было зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса нового типа и еще 15 бессимптомных носителей. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

По данным комитета, все эти 12 выявленных случаев были ввозными.

Всего в Китае был зафиксирован 84 951 случай заболевания COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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