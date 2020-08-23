В Китае за сутки выявлено 12 случаев коронавируса
В Китае за минувшие сутки было зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса нового типа и еще 15 бессимптомных носителей. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
По данным комитета, все эти 12 выявленных случаев были ввозными.
Всего в Китае был зафиксирован 84 951 случай заболевания COVID-19.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ВОЗ дала прогноз об окончании пандемии коронавируса
— В Москве скончались еще 11 пациентов с COVID-19
— ВОЗ: за сутки в мире выявлено свыше 275 тысяч случаев COVID-19