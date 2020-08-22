Лукашенко попросил белорусов «простить милиционеров»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил граждан простить милиционеров, если они «где-то ошиблись», а не «громить их». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Они тоже наши люди», — сказал глава государства, выступая в Гродно на митинге в его поддержку.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

13 августа правоохранители начали массово отпускать задержанных в ходе акций протеста. Многие граждане жаловались на издевательства, избиения, а также ужасные условия содержания.

За все время протестов, по данным СК Белоруссии, с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками МВД обратились более 600 человек. Еще около 100 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений в местах временного содержания. Также следователям поступили 124 сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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