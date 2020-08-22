Тела двух девочек обнаружены в котловане с водой в Чите

Тела двух девочек обнаружили в затопленном котловане в Чите. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Забайкальского края.

Происшествие произошло в поселке Антипиха краевого центра. По предварительным данным, указанный котлован был оставлен строительной компанией после добычи строительного материала.

По факту смерти двух девочек прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет проверена законность действий компании, после работы которой образовался котлован. Также будут установлены обстоятельства жизни и воспитания погибших несовершеннолетних.

Региональный главк СК также начал доследственную проверку. Предварительно, девочкам было 14 и 15 лет. Одна из них во время купания начала тонуть, а вторая бросилась спасать ее, но была утянута под воду тонущей девочкой.

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