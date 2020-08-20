ФСБ обнародовала видео задержания похитителей лидера ополчения Донбасса

ФСБ опубликовала видео задержания группы лиц, которые по заданию служб безопасности Украины (СБУ) пытались похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса, передает РИА «Новости».

На ролике видно, как мужчина в джинсовых шортах и красной футболке лежит на асфальте возле черного автомобиля Audi, при этом его удерживают трое оперативников.

Второго задержанного также несколько силовиков удерживают лицом вниз на капоте белой Kia. Он говорит, что будет делать то, что ему скажут. Тогда оперативники указывают, что надо повернуть голову.

В дальнейшем на кадрах появляется белое помещение, где несколько человек в наручниках подписывают какие-то документы.

Ранее сообщалось, что ФСБ помешала СБУ вывести с территории РФ одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Российского гражданина, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ, намеревались переправить на Украину.

Операцию должны были провести украинские граждане Андрей Байдала (внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины) и Игорь Мищенко.

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