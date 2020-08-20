Московские врачи вылечили еще 1208 пациентов от коронавируса

Врачи в Москве вылечили еще 1208 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперативный штаб со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Общее число выздоровевших в городе увеличилось до 201 567.

Ранее сообщалось, что в Москве началось массовое тестирование на коронавирус сотрудников образовательных учреждений.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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