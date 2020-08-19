Переворот в Мали осудили в Совбезе ООН

Совбез ООН осудил действия мятежников во время военного переворота в Мали. Об этом сообщает РИА «Новости».

В СБ ООН призвали участников мятежа освободить всех задержанных должностных лиц страны. Сделать это требуют «немедленно и не нанося вреда».

«Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность недавними событиями в Мали. Они решительно осудили мятеж, который произошел в Кати 18 августа 2020 года», — говорится в заявлении Совбеза.

Ситуация в Мали резко обострилась 18 августа. Военные подняли мятеж на армейской базе Кати, которая находится в 20 км от столицы. Мятежники заявили об аресте президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже глава государства объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.