Граждане России не пострадали в ходе военного мятежа в Мали

Российские граждане не пострадали во время военного мятежа в Мали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Бамако Льва Матошина.

Дипломат напомнил, что во вторник, 18 августа, группа офицеров Вооруженных сил Мали совершила попытку государственного переворота.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что Москва обеспокоена ситуацией в малийском государстве и следит за развитием событий.

Известно, что накануне мятежники заявили об аресте президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже глава государства объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.

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