СМИ: отправка членов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию была украинской операцией

Отправка боевиков ЧВК «Вагнер» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации. Об этом в Facebook заявил главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

Также об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на источники в ГУР и СБУ.

Согласно их данным, целью спецоперации было заполучение россиян, принимавших участие в конфликте на Донбассе. Задержанных планировалось использовать для обмена пленными с Россией.

Согласно плану, 25 июля группа, которой предложили охранять нефтяные объекты в Венесуэле, должна была вылететь из Минска в Стамбул, после чего самолет должен был экстренно сесть на Украине, после чего россиян должны были задержать.

24 июля о подходе операции к концу доложили президенту Украину Владимиру Зеленскому. На совещании присутствовали несколько человек, в том числе глава офиса президента Андрей Ермак, который попросил отложить операцию, объяснив, что это может помешать перемирию на Донбассе.

После этого Зеленский якобы поручил перенести операцию на 30 июля. На это время россиян разместили в санатории под Минском.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

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