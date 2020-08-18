Три человека стали жертвами взрыва на севере Сирии
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Три человека стали жертвами взрыва, произошедшего в одной из деревень недалеко от города Рас-эль-Айн. Об этом сообщает агентство Sana со ссылкой на местные источники.
Уточняется, что у одного из опорных пунктов находящихся в городе протурецких формирований вооруженной сирийской оппозиции взорвалась заминированная машина.
В итоге погибли трое бойцов, еще несколько пострадали.
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