Три человека стали жертвами взрыва на севере Сирии

Три человека стали жертвами взрыва, произошедшего в одной из деревень недалеко от города Рас-эль-Айн. Об этом сообщает агентство Sana со ссылкой на местные источники.

Уточняется, что у одного из опорных пунктов находящихся в городе протурецких формирований вооруженной сирийской оппозиции взорвалась заминированная машина.

В итоге погибли трое бойцов, еще несколько пострадали.

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