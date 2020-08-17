Протестующие собрались на новую акцию протеста у Дома правительства Белоруссии

Колонны людей стекаются с разных сторон на площадь Независимости в Минске. В настоящее время у Дома правительства Белоруссии уже собралось несколько тысяч человек, сообщает TUT.BY.

Как отмечается, белорусы возмущаются по поводу увольнения директора Купаловского театра Павла Латушко, который на прошлой неделе приходил на площадь Независимости и призывал к отставке главу МВД Юрия Караева. Также у памятника Ленину все желающие выступают в режиме открытого микрофона. Первым вышел священнослужитель. Он призвал не подходить слишком близко к Дому правительства, потому что это режимный объект и у властей будет легальный повод жестко наказать участников акции.

В то же время протестующие скандируют: «Выпускай!»

После закрытия избирательных участков 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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