В Минске задержали мужчину, угнавшего машину для блокировки дороги

В Минске полицейские задержали мужчину, который в составе группы угнал грузовик, чтобы заблокировать дорогу во время протестов, пишет пресс-служба следственного комитета.

«Группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординировано, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела транспортным средством, которым заблокировала несколько полос движения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в грузовике MAZ находились еще два человека. Водитель объезжал клумбы и мусорные контейнеры, когда его остановили неизвестные.

Полицейские разыскивают других участников угона машины.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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