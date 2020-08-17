Начальник УВД Гродно извинился перед жителями за силовой разгон протестов

Руководитель управления внутренних дел Гродненского облисполкома генерал-майор Вадим Синявский принес жителям города извинения за применения силы в отношении участников акций протеста, сообщает Sputnik.

«Официально приношу извинения гражданам, которые были задержаны и пострадали в результате применения физической силы и специальных средств», — говорится в заявлении Синявского.

Генерал-майор поручил руководителям местных органов внутренних дел полностью исключить применение силы против протестующих, в случае, если они сами не прибегают к насилию.

Он также обратился к жителям Гродно с просьбой самим поддерживать правопорядок в городе и участвовать в столкновениях с милицией.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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