Осужденного за шпионаж Уилана перевели в колонию строгого режима

Осужденного за шпионаж в России гражданина США, Великобритании и ряда других стран Пола Уилана перевели из колонии №18 в Мордовии в колонию строгого режима №17 в поселке Озерном Зубово-Полянского района республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Валерия Крутова.

Ранее адвокат американца Владимир Жеребенков сообщал, что Москва и Вашингтон ведут переговоры об обмене Уилана, однако США не предпринимают активных действий в этом направлении.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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