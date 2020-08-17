Лукашенко заявил, что 150-200 бастующих сотрудников погоды не делают

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), заявил, что 150 -200 бастующих сотрудников погоды не делают. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По его словам, «плохой» президент держал лишнее число работников, чтобы людей не выбрасывали на улицу.

«Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — подчеркнул глава республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов против демонстрантов применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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