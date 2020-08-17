Против неизвестных фигурантов дела Голунова начали отдельное производство
Дело в отношении неустановленных лиц, причастных к фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, выделено в отдельное производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина, который представляет интересы Голунова.
«В отношении неустановленных лиц отдельно выделено уголовное дело», – отметил Бадамшин.
Сторона Голунова ознакомилась с материалами уголовно дела, рассказал адвокат. По его словам, само дело читается «как увлекательная книга», а процесс в суде будет «интересным».
Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналиста признали потерпевшим.
В январе 2020 года суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу журналиста по трем статьям УК России. В СИЗО были отправлены бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, а также их экс-начальник Игорь Ляховец.
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