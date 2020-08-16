В Белоруссии в СИЗО могут находиться 4 тысячи задержанных

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что в СИЗО могут оставаться четыре тысячи задержанных на протестах, пишет ТАСС.

«Последняя информация, которая у меня была, это около четырех тысяч человек», — сказала Колесникова.

Она заявила, что оппозиция требует освободить всех задержанных, в том числе тех, что были арестованы до выборов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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