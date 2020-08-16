В крови у размахивавшего ребенком мужчины в Сочи обнаружили следы наркотиков

В крови мужчины, который размахивал своим ребенком как куклой в Сочи, нашли следы наркотиков, пишет издание «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службы УВД по городу Сочи.

Сообщается, что при осмотре места, где была семья, также обнаружили наркотические средства с приспособлениями для курения.

Ранее в Instagram было опубликовано видео, на котором мужчина размахивает ребенка, держа его за ногу. После этого мужчину нашли в Сочи. Отца и мать малолетнего ребенка уже арестовали.

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