В Минске проходит митинг в поддержку спокойствия в Белоруссии

Митинг в поддержку спокойствия, мира и безопасности в Белоруссии проходит на площади Независимости в Минске, сообщает «БелТА».

Организаторы мероприятия призывали к участию в митинге тех, кто «выступает против развала страны» и кому «дорога светлая и любимая Беларусь», указано в сообщении. По данным агентства, на митинг приехали жители всех регионов страны.

По данным Sputnik Беларусь, на площади присутствуют глава белорусского правительства Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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