В Белоруссии освободили российского журналиста Важенкова

В Белоруссии освободили российского журналиста Артема Важенкова, ранее задержанного по подозрению в участии в массовых беспорядках. Об этом ТАСС сообщил координатор «Правозащиты открытки» Алексей Прянишников.

«Только что мне стало известно, что Важенков освобожден. За все время, что он был задержан, ему так и не было предъявлено обвинение», — сказал Прянишников.

Ранее в белорусском СК подтвердили задержание российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова. Журналисты были задержаны во вторник, 11 августа, возле универсама «Рига» около 02.00 с «внешними признаками алкогольного опьянения». Рогова ранее освободили, он находится в России.

Как сообщал адвоката Важенкова, задержание его подзащитного связано с работой в «Открытой России».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цепкало: я нахожусь на Украине и в Россию не поеду

— У здания Белтелерадио в Минске собрались протестующие

— Лукашенко: Путин окажет помощь в обеспечении безопасности Белоруссии