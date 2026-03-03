Нутрициолог назвал 10 продуктов с неожиданно высокой калорийностью

Финики и сиропы для кофе кажутся безобидными, некалорийными продуктами, которые в действительности могут составлять значительную часть рациона и мешать похудеть. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Многие люди говорят «да я почти ничего не ем», и при этом совершенно незаметно набирают плюс 500–800 ккал в день просто потому, что есть целая категория продуктов, которые воспринимаются как ерунда, мелочь, а по факту тянут на серьезные цифры. Например, финики считаются полезной альтернативой сладкому. Один финик — это 20–25 ккал, горсточка из шести-восьми штук — это уже 120–200 ккал, и она улетает за две минуты. Проблема в том, что едят их без счета «вместо конфет», а по калориям выходит то на то. Если вы пьете не черный эспрессо, а латте с сиропом и иногда со взбитыми сливками, то один такой стакан тянет на 150–250 ккал. Пара «кофеечков» в день — это полноценный прием пищи по калориям, только без чувства сытости», — сказал он.

Брабечан отметил, что к таким продуктам относятся также макадамия и семечки, которые в качестве закуски могут значительно увеличить дневной калораж.

«Маркетинг продает гранолу как фитнес-завтрак. В реальности 100 грамм гранолы — это 400–500 ккал из-за сахара, меда, масел и орехов. Порция «из банки в миску» легко вырастает до 70–100 грамм, а с йогуртом это уже плотный обед, а вовсе не легкий завтрак. Халва — это семечки или кунжут плюс сахар. Съесть 30–40 грамм к чаю вообще не проблема, а это уже плюс 150–200 ккал. Если делать так регулярно, вес очень благодарит в плюс. Орехи — это полезно, но макадамия — один из самых калорийных. Даже маленькая горсть в 30 грамм — это 200 с лишним ккал, которые незаметно уплывают «под фильм» или «на перекус». 100 грамм — семечек это 500–600 ккал. Пакет «на вечер под сериал» — это часто 150–200 грамм, то есть 750–1000 ккал, которые вы даже не воспринимаете как прием пищи», — подчеркнул он.

Тренер уточнил, что в салат «Цезарь», который часто заказывают худеющие, входят соус на майонезной основе, жареная курица, сухарики и сыр, поэтому вся порция может составлять до 700 калорий. По его словам, незаметно влиять на фигуру может еще сало, маленькие конфеты и булочки.

«Сало. Тут хотя бы никто не притворяется. 100 грамм — это 800–850 ккал. Пара тонких ломтиков — это нормально, если учитываете в рационе. Но часто идет хлеб, сало, «ну и стопочку», и незаметно набегает 300–500 ккал только на закуске. В одной штучке «Рафаэлло» — 60 калорий, три штучки к чаю — это 180, плюс чай с молоком или печенькой, и вот уже мини-перекус на 250–300 ккал. Если каждый день, это отдельная строчка в вашем калораже. Булочка с корицей и кремом, та самая «маленькая, всего одна, к кофе». Мини — совсем не значит низкокалорийно. Булочка с корицей и кремом или глазурью — это легко 250–400 ккал за штуку. Если это ежедневный утренний ритуал «кофе плюс булочка», фигуре это мало нравится», — заключил он.

