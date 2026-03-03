Размер шрифта
Россиянин поджег машину возлюбленной, бросившей его на 23 февраля

В Башкирии мужчина поджег авто возлюбленной, бросившей его на 23 февраля
Shutterstock

В Башкирии 45-летний мужчина поджег машину своей 33-летней возлюбленной после того, как та его бросила в праздник. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 28 февраля на улице Дизельной в Уфе — сгорел автомобиль Kia Rio, который принадлежал местной жительнице. Ущерб составил более миллион рублей.

Полицейские изучили записи камер, опросили возможных свидетелей и задержали знакомого потерпевшей. Предварительно удалось установить, что ранее они состояли в отношениях, однако 23 февраля женщина бросила его. Это сильно расстроило мужчину и он постоянно пытался связаться с ней.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. По месту жительства подозреваемого прошел обыск.

Ранее в Новороссийске ревнивец спалил квартиру бывшей жены.

 
