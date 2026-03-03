Размер шрифта
Украина получила первый транш от МВФ

Украина получила первый транш от МВФ в размере $1,5 млрд в рамках EFF
Yuri Gripas/Reuters

Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $1,5 млрд в рамках новой программы. Об этом сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

«Украина сегодня получила первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). $1,5 млрд уже зачислены и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности», — написала она.

Общий объем программы составляет $8,1 млрд.

С начала российско-украинского конфликта Киев привлек в госбюджет $14,9 млрд финансовой поддержки от МВФ.

Соответствующая программа была одобрена в феврале. Финансирование является частью пакета международной поддержки Украины на сумму $136,5 млрд. Средства направлены на поддержку государственного бюджета и обеспечение финансовой стабильности в условиях продолжающегося конфликта.

Ранее сообщалось, что Украина может обанкротиться к апрелю из-за вето Венгрии на кредит ЕС.

 
