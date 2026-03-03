Стали известны подробности о личности обвиняемого в похищении девочки в Смоленске

РИАН: обвиняемый в похищении девочки в Смоленске работал на авиазаводе

Мужчина, которого обвиняют в похищении девятилетней девочки в Смоленске, работал на местном авиазаводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местного жителя, который учился с ним в одной школе.

По словам собеседника, заметив фото предполагаемого похитителя ребенка, он понял, что лицо ему знакомо.

«Он учился в школе в нашей, старше намного, и он работал на заводе авиационном, токарем работал», – рассказал источник.

Другой местный житель, который учился с обвиняемым в одном классе, рассказал, что тот был тихоней.

Девятилетняя девочка пропала в Смоленске в конце февраля, когда отправилась гулять с собакой. Позже животное прибежало домой без хозяйки.

На поиски вышли сотни людей, они помогали правоохранителям искать ребенка. В результате полиции удалось выйти на след обвиняемого по видео. В квартире, где он находился с сожительницей, обнаружили пропавшего ребенка. Школьнице вреда не причинили.

