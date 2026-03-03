Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Стали известны подробности о личности обвиняемого в похищении девочки в Смоленске

РИАН: обвиняемый в похищении девочки в Смоленске работал на авиазаводе
МВД России

Мужчина, которого обвиняют в похищении девятилетней девочки в Смоленске, работал на местном авиазаводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местного жителя, который учился с ним в одной школе.

По словам собеседника, заметив фото предполагаемого похитителя ребенка, он понял, что лицо ему знакомо.

«Он учился в школе в нашей, старше намного, и он работал на заводе авиационном, токарем работал», – рассказал источник.

Другой местный житель, который учился с обвиняемым в одном классе, рассказал, что тот был тихоней.

Девятилетняя девочка пропала в Смоленске в конце февраля, когда отправилась гулять с собакой. Позже животное прибежало домой без хозяйки.

На поиски вышли сотни людей, они помогали правоохранителям искать ребенка. В результате полиции удалось выйти на след обвиняемого по видео. В квартире, где он находился с сожительницей, обнаружили пропавшего ребенка. Школьнице вреда не причинили.

Ранее волонтер рассказал, как удалось найти похищенную в Смоленске девочку.

 
Теперь вы знаете
Где отдохнуть, пока на Ближнем Востоке война
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!