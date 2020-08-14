Число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 21,2 млн человек

За время пандемии в мире положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили свыше 21,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

При этом число летальных исходов достигло 760 377 пациентов. Излечившимися от коронавирусной инфекции числится также 14 043 221 гражданин.

Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 6 442 986 человек, в тяжелом состоянии находятся 64 525 пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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