Британия вводит 14-дневный карантин для въезжающих из пяти стран

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что власти Соединенного Королевства с субботы,15 августа, вводят 14-дневный карантин для прибывающих из пяти стран. Об этом он написал в Twitter.

Он сообщил, что это касается для въезжающих в страну из Франции, Нидерландов, Мальты, Монако, а также заморской территории Британии в Вест-Индии — островов Теркс и Кайкос.

По словам Шаппса, данные показывают, что данные страны должны быть исключены из британского списка «транспортного коридора», «чтобы снизить уровень инфекции».