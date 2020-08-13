В ВОЗ отвергли вероятность передачи коронавируса через еду

Свидетельств передачи коронавируса через еду пока не зафиксировано. Об этом рассказал директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан, цитирует РИА «Новости».

«Нет свидетельств того, что продуктовая цепочка участвует в передаче вируса», — уточнил он.

Однако инфекция может находиться на упаковке, как это произошло с пачками куриных крыльев, импортированных из Бразилии в Китай, добавила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Действительно, вирус может оставаться на поверхностях какое-то время. Но если вирус находится в еде, то он может быть уничтожен, как и другие вирусы, при готовке», — сказала эксперт.

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 057.В общей сложности в стране зарегистрированы 907 758 случаев COVID-19. Общее число вылечившихся в России достигло 716 396., летальных случаев — 15 384.

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