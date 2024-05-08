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Российский хоккеист остановился в шаге от повторения рекорда НХЛ

Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Даллас» в НХЛ

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Jerome Miron-USA TODAY Sports/Reuters

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Даллас Старз» во втором матче полуфинальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились с результатом 3:3, а в овертайме сильнее оказались хоккеисты «Эвеланш». Победную шайбу в этом поединке забросил Майлз Вуд. Примечательно, что по ходу встречи «Старз» вели со счетом 3:0, однако не смогли удержать преимущество.

В составе победившей команды два очка набрал российский нападающий Валерий Ничушкин, который записал на свой счет гол и результативную передачу. Россиянин продлил свою голевую серию до шести матчей, сыгранных в плей-офф НХЛ. Как сообщает StatsCentre, Ничушкин поднялся на второе место по самой длинной голевой серии со старта Кубка Стэнли. Первое место занимает Пэт Лафонтейн, который в 1992 году смог отличиться в семи подряд играх с начала плей-офф.

Также в составе «Эвеланш» голы оформили Кейл Макар и Натан Маккиннон, а в составе «Далласа» отличились Райан Сутер, Уайатт Джонстон и Джейми Бенн.

«Колорадо» ведет в серии со счетом 2-0. Третья игра будет проведена 10 мая, начало — 04:30 по московскому времени.

Ранее российский хоккеист стал номинантом на приз самому ценному игроку НХЛ.

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