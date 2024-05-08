Москвич поджег знакомую во время свидания

В Кунцеве женщина получила сильные ожоги во время ссоры с новым знакомым, мужчина облил ее горючей жидкостью и попытался сжечь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Девушка приехала в гости к своему знакомому, пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент между молодыми людьми возникла ссора. В ходе конфликта мужчина схватил со стола бутылку спирта, выплеснул ее содержимое на гостью и поджег.

Пострадавшей удалось сбить пламя. У нее диагностированы ожоги груди и правой руки третьей степени. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что россиянин из ревности к соседу поджег его дом вместе с возлюбленной. Инцидент произошел в городе Похвистнево. По версии правоохранителей, в день произошедшего знакомая мужчины находилась в доме его соседа вместе с владельцем. Недовольный ситуацией подозреваемый поджег здание.

Ранее россиянин сжег дом знакомой, написавшей на него заявление в полицию за разбой.