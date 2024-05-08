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Стало известно, когда ЕС согласует 14-й пакет санкций против России

EUobserver: страны ЕС должны согласовать 14-й пакет санкций против РФ до июля

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Virginia Mayo/AP

Страны Европейского союза (ЕС) должны согласовать 14-й пакет санкций против Российской Федерации до июля 2024 года. Об этом сообщает EUobserver.

По информации портала, ЕС в очередном пакете санкций внесет еще 52 компании в список фирм, подозреваемых в поставках запрещенной продукции в России.

7 мая сообщалось, что страны ЕС планируют в рамках 14-го пакета санкций ввести ограничительные меры против 11 судов, которые используются Россией.

6 мая Reuters сообщало, что новые ограничения ЕС, направленные против РФ, усилят запрет на полеты для российских самолетов.

До этого президент России Владимир Путин высказался об антироссийских санкциях. По его словам, началась «экономическая агрессия» против РФ. Российский лидер подчеркнул, что бесконечное число санкций, с которыми столкнулась страна, имели своей целью — разрушить Россию изнутри.

Ранее в Литве высоко оценили способность России к адаптации.

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