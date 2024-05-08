В СВР заявили о поиске причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что сейчас ведется расследование для выявления причастных к организации теракта в «Крокус Сити Холле», которые находятся за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Расследование ведется», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос об установлении находящихся за рубежом лиц, причастных к организации теракта.

До этого директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за пределами России.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе».