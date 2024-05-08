В Госдуме оценили отказ послов стран Запада посетить инаугурацию Путина

Отказ некоторых послов стран Европейского союза и НАТО посетить церемонию инаугурации президента России Владимира Путина стал очередной демонстрацией политики двойных стандартов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев.

«Стыдливый отъезд из Москвы и отказ ряда послов стран НАТО и Евросоюза присутствовать в Кремле – очередная демонстрация Западом политики двойных стандартов. Обвиняя Россию во всех смертных грехах, сами они легко нарушают все дипломатические нормы приличия», — написал он.

Депутат охарактеризовал реакцию стран Запада на вступление Владимира Путина в должность, как «растерянность, страх и зависть».

7 мая Путин торжественно вступил в должность главы государства пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации сложило полномочия, до утверждения нового состава члены кабмина будут работать в статусе исполняющих обязанности. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Позже помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что дипломаты стран Запада, которые не пришли на церемонию инаугурации Владимира Путина, но были аккредитованы при нем, забыли зачем находятся в Москве.

Ранее в Европарламенте поздравили Путина с инаугурацией.