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Пенсионерку из Архангельска осудили за истязание приемных дочерей

В Архангельске приемная мать получила условный срок за истязание детей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Жительница Онежского района Архангельской области признана виновной в систематическом истязании двух приемных дочерей, женщина избивала девочек, а одну из них сдала обратно в детский дом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 65-летняя женщина в 2017 году удочерила двух девочек семи и девяти лет. Три года приемная мать систематически истязала сестер, она била девочек за малейшие провинности.

Не справившись с воспитанием, россиянка решила отказаться от одной из девочек, приведя ее в отдел опеки и попечительства. Побои на теле ребенка заметили сотрудники и обратились в правоохранительные органы.

В отношении приемной матери было возбуждено уголовно дело, в ходе разбирательств женщина частично признала свою вину. Приговором суда ей назначен условный срок наказания, также она обязана выплатить пострадавшим детям 100 тысяч рублей.

Ранее российскую семью обвинили в избиении пятерых приемных детей-сирот.

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