СК Белоруссии считает, что протесты координировали специально обученные люди

Следственный комитет Белоруссии заявил, что массовые беспорядки в стране координировали специально обученные люди. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно – координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица», — рассказали в СК.

Там добавили, что на данный момент устанавливаются личности координаторов массовых беспорядков в Минске.

Следователи изучили записи камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что «координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям». Также они выявили, что в толпе были «провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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